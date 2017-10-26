Otomobil bisiklete çaptı, üniversiteli Burak öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde otomobilin çarptığı bisikletteki üniversite öğrencilerinden 20 yaşındaki Burak Mete öldü, arkadaşı 19 yaşındaki Yunus Akalın yaralandı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'ndeki kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezinden sahil yönüne giden 23 yaşındaki İbrahim U.\'nun kullandığı 07 NA 0058 plakalı otomobil, aynı yöne giden Burak Mete ve Yunus Akalın\'ın üzerinde bulunduğu bisiklete arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 100 metre sürüklenen üniversite öğrencilerinden Burak Mete olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yunus Akalın ise ambulansla Alanya Anadolu Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Akalın\'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Mete ve Akalın\'ın, halı saha maçından çıktıkları ve evlerine gittikleri kaydedildi. Yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü İbrahim U. ise gözaltına alındı.



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