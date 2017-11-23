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Otomobil beton aydınlatma direğini yıktı: 4 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı

23 Kasım 2017 14:14

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana-Aksaray karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Ertürk, yönetimindeki 63 LY 610 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Beton aydınlatma direğini yıkan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Ertürk ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde\'nin Bor ilçesi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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