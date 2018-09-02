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Otomobil bariyerlere çarptı; 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki, aynı aileden 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı

02 Eylül 2018 20:46

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki, aynı aileden 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Bursa-Ankara karayolunun Oylat Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl\'den Ankara yönüne giden Sadık Değirmenci yönetimindeki 03 KD 741 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere saplandı. Kazada, sürücü Sadık Değirmenci ile yanındaki eşi Gülcan, çocukları Yusuf Kaan ve Ömer Eymen Değirmenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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