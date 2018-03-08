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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

08 Mart 2018 00:27

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu İzmit Yahya Kaptan yan yol girişinde meydana geldi. Soner Gökçer idaresindeki 34 PE 1117 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan refüje çarptı. Otomobil bariyerlere girerken, Soner Gökçer ile arkadaşı Halit Gürcan yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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