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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

26 Mart 2018 14:07

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Hasan Hüseyin İlhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün akşam saatlerinde, Denizli- Antalya yolu Aligöz mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Hasan Hüseyin İlhan (73) yönetimindeki 20 KF 410 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İlhan ile araçta bulunan Mevlüt İlhan (70) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Hasan Hüseyin İlhan ile Mevlüt İlhan\'ı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen sürücü İlhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mevlüt İlhan\'ın hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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