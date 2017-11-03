Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Saray\'ın Büyükyoncalı Mahallesi Palamutdere mevkiinde meydana geldi. Olcay Cankılıç yönetimindeki 59 RD 252 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Cankılıç ağır yaralanırken, yanındaki Deniz Erdil ise öldü.

Olcay Cankılıç, olay yerine sevk edilen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI