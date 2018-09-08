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Otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

08 Eylül 2018 13:46

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE TEM Otoyolu\'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydan geldi. İstanbul yönüne giden Burhan Koç yönetimindeki 34 BKD 013 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, sürücü Burhan Koç ile eşi Büşra (25) ve kızları Zeynep İkra Koç (2) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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