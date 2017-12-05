T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil, bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı

05 Aralık 2017 16:41

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, ehliyeti bulunmayan sürücü ile araçtaki eşi ve oğlu yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ereğli-Alaplı yolunda meydana geldi. Yaşar Aygün\'ün (38) kullandığı 67 SD 785 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Aygül ile yanında bulunan eşi Sevim Aygül (30) ve oğlu Emin Aygül (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen Yaşar Aygül\'e, 2 bin TL ceza yazıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHAZONGULDAK EreğliKazadaKazaEreğliAlaplıYaşar AygünSDAygülSevim AygülEmin AygülEreğli Devlet HastanesiYaralılarınSürücüTLKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24