Otomobil, bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, ehliyeti bulunmayan sürücü ile araçtaki eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ereğli-Alaplı yolunda meydana geldi. Yaşar Aygün\'ün (38) kullandığı 67 SD 785 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Aygül ile yanında bulunan eşi Sevim Aygül (30) ve oğlu Emin Aygül (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen Yaşar Aygül\'e, 2 bin TL ceza yazıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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