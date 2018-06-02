T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü öldü, kardeşi ağır yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da kontrol çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, Yunus Özen (31) hayatını kaybetti, kardeşi Ozan Özen (21) ağır yaralandı

02 Haziran 2018 10:33

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da kontrol çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, Yunus Özen (31) hayatını kaybetti, kardeşi Ozan Özen (21) ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bursa- İzmir karayolu Merinos mevkiinde meydana geldi. Yunus Özen yönetimindeki 16 YE 639 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Özen ve kardeşi Ozan Özen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Özen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ozan Özen\'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA BURSAOzanKazaBursaYunusYEKazadahurdayaDevlet HastanesiTedaviyeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24