Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Topbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yunus Aydın\'ın kullandığı 67 ET 145 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Yunus Aydın ile birlikte yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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