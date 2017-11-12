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Otomobil, apartmanın bahçesine uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan engelli plakalı otomobil, apartmanın bahçesine uçtu

12 Kasım 2017 16:05

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK\'te sürücüsünün kontrolünden çıkan engelli plakalı otomobil, apartmanın bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi\'nde meydana geldi. Murat Başaran\'ın (19) kullandığı 35 AC 3683 engelli plakalı otomobil, yoldan çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu. Apartmanın duvarına, birinci katın balkonuna ve aydınlatma direğine çarparak, yan yatan otomobilin içinde sürücü Murat Başaran ve arkadaşları Hüseyin Toy (20) ile Ali Özakıncı (19) sıkıştı. AFAD ile Bilecik Belediyesi\'nin itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Toy, olay yerinde hayatını kaybetti. Çağrılan ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Özakıncı da acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Başaran ise hastanede tedaviye alındı. Yetkililer, Başaran\'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 

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