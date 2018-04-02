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Otomobil anne ve 2 çocuğuna çarptı; çocuklardan biri çatıya savruldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir otomobil, yolun kaldırım olmayan bölümünde

02 Nisan 2018 19:51

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir otomobil, yolun kaldırım olmayan bölümünde. anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, anne ve 1 çocuğu yol ile bitişik olan binanın duvarına çarparken, diğer çocuk 1,5 metre yükseklikteki çatıya savruldu. 
Kaza, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücünün kullandığı kırmızı otomobil, Karasu Caddesi’nde sürücünün kontrolünden çıktı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Otomobilin çarptığı anne ve  çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan anne ve çocukları Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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