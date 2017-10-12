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Otomobil, altyapı çalışması yapılan yoldaki kanala düştü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde altyapı çalışması nedeniyle ulaşıma kapatılan yola giren sürücünün yönetimindeki otomobil açılan kanala düştü

12 Ekim 2017 13:10

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde altyapı çalışması nedeniyle ulaşıma kapatılan yola giren sürücünün yönetimindeki otomobil açılan kanala düştü.
Olay gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Çarşı Projesi kapsamında altyapının değişimi için kanallar açıldı. Yolun kapalı olduğunu fark etmeyen Kazım Pir yönetimindeki 54 YF 366 plakalı otomobil ile yola girince araç kanala düştü. Otomobilinde mahsur kalan Kazım Pir, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazım Pir kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil iş makinesi ile kanaldan çıkarıldı.

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