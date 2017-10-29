Otomobil, alt geçit inşaatına uçtu: 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde 17 yaşındaki alkollü sürücünün kullandığı otomobil, alt geçit inşaatına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. Otomobille şehir turu atıp alkol alan 4 arkadaşın içerisinde bulunduğu Sait Y. yönetimindeki 16 PF 784 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki uyarı levhalarını çarpan otomobil, 5 metre yükseklikten Mesudiye alt geçidi inşaatına uçtu. Kazada, sürücü koltuğunda sıkışan Sait Y. ile yanındaki hepsi de 17 yaşında olan Hüseyin A., Serkan B. ve Hüseyin İ. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sait Y. sıkıştığı yerden İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Vatandaşlar tarafından inşaat alanından yola çıkarılan yaralı 4 genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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