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Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, akaryakıt istasyonunda alev alarak yanmaya başlayan otomobil, istasyon çalışanları ve itfaiye tarafından söndürüldü

08 Şubat 2018 19:00

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde, akaryakıt istasyonunda alev alarak yanmaya başlayan otomobil, istasyon çalışanları ve itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, Tomarza ilçe meydanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için istasyona gelen Mete B. yönetimindeki 42 K 1605 plakalı otomobil, sürücü pompalara yaklaştığı sırada motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İstasyon çalışanları, alevlere yangın tüpleri ile müdahele etti. Paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle söndürüldü.

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