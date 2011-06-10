-OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 3 ÖLÜ ERDEMLİ (A.A) - 10.06.2011 - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kazara elini kesen kişiyi hastaneye götürürken ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tömük beldesindeki evinde kazara eli kesilen Salih Kurucan'ı (23) hastaneye götürmek için 5 kişinin bindiği, Yasin Dönmez yönetimindeki 33 VBD 75 plakalı otomobil, Arpaçbahşiş beldesi Sağlık Meslek Lisesi yakınlarında D-400 karayolundaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 150 metre sürüklenerek kayan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan Salih Kurucan (23) ve Ömer Aslan (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Mersin Devlet hastanesine kaldırılan Şevket Tokmak ise (18) kurtarılamadı. Yaralanan araç sürücüsü Yasin Dönmez (20) ve Oğuzhan Yıldırım (20), ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu arada, kaza yerinde çekim yapmaya çalışan AA yurt muhabiri Derviş Çömez, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının saldırısına uğradı. Olayda Çömez'in fotoğraf makinesine de zarar gördü.