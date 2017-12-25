Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, yoldan çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Samet Okyay (22) öldü, yanındaki Furkan Demir (14) ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Çevreyolu Fevzi Çakmak Mahallesi girişinde meydana geldi. Samet Okyay yönetimindeki 06 UBL 99 plakalı otomobil, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Otomobilde sıkışan Samet Okyay ile yanında oturan Furkan Demir, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Samet Okyay, Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne, Furkan Demir de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı. Samet Okyay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Demir\'in tedavisinin ESOGÜ Hastanesi\'nde sürdüğü belirtildi.