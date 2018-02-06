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Otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

06 Şubat 2018 18:35

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Osman Bostancı yönetimindeki 06 AH 9048 plakalı otomobil, Osmancık yönüne giderken Kırkdilim mevkisinde yoldan çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilin yuvarlandığı uçurumun dibindeki dere yatağına güçlükle inen görevliler, sürücü Bostancı\'nın öldüğünü belirledi. Bostancı\'nın cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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