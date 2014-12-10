Otomatik vitesli araçlar, düz vitesi yakaladı

Geçmişte çoğunlukla kadınlar sürücülerin tercih ettiği otomatik şanzımanlı araçlara olan alaka, sağladığı sürüş konforu nedeniyle nihai senelerde giderek artıyor - Ocak-Kasım 2014 döneminde satılan 477 bin 277 taksiden 219 bin 868'ini otomatik şanzımanlı otomobiller oluşturdu

Ocak-Kasım 2014 döneminde satılan 477 bin 277 taksiden 219 bin 868'ini otomatik vitesli otomobiller oluşturdu ve satıştaki payı yüzde 46'ya yükseldi. Lüks sınıf otomobillerde otomatik vites tercihi ise yüzde 98 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, sürücülerin otomatik vitesli otomobillere olan ilgisi her geçen sene artıyor.

Yılın 11 aylık bölümünde satılan 477 bin 277 taksiden 219 bin 868'ini otomatik vitesli otomobiller oluşturdu.

Ocak-Kasım 2014 döneminde otomatik şanzımanlı araba satış adetleri 2013'ün aynı dönemine göre yüzde 1,32 arttı. Geçen senen 11 ayında 217 bin 10 olan otomatik vitesli araba satış adeti bu sene 219 bin 868'e çıktı.

Her 10 taksiden 5'i otomatik vites

Otomatik şanzımanlı araba satışlarının payı ise yüzde 38,51'den yüzde 46,07'ye yükseldi. Satılan her 10 taksiden yaklaşık 5'ini otomatik vitesli vasıta oluşturdu.

Otomatik vites en çok lüks araba sınıfında tercih edildi. Bu sınıfta satılan 2 bin 907 vasıtanın yüzde 98,01'inde otomatik şanzıman tercih edildi.

En ufak belde taksisi olarak bilinen A segmentinde 2 bin 516, bu segmentten biraz daha büyük olan ve ufak araba sınıfında yer alan B segmentinde 40 bin 869, ufak aile taksisi olarak nitelendirilen C segmentinde 113 bin 208, büyük aile taksisi olarak bilinen D segmentinde 48 bin 23, üst sınıf kategorisindeki E segmentinde ise 12 bin 345 otomatik vitesli araba satıldı.

Otomatik şanzımanın payı, D segmentinde yüzde 82, E segmentinde yüzde 76, A segmentinde yüzde 69, C segmentinde yüzde 45, B segmentinde yüzde 27 oldu.