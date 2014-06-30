'Otomatik Portakal', Meksika'ya acımadı: 2-1

Dünya Kupası 2. tur karşılaşmasında Meksika'yla karşı karşıya gelen Hollanda, rakibini son dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2014 FIFA Dünya Kupası 2. tur eşleşmesinde Hollanda ile Meksika karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Meksika'nın eski Galatasaraylı yıldızı Giovanni Dos Santos sahneye çıktı. Ceza sahasından şık bir vuruş yapan Dos Santos, 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Golün ardından Meksika savunmaya çekilirken, 'Portakallar' lakaplı Hollanda, ataklarını hızlandırdı.
Turu geçen tarafın Meksika olacağı düşünülürken, sahneye 88. dakikada Galatasaraylı yıldız Wesley Sneijder çıktı. Şık bir vuruşla takımına beraberliği getiren Sneijder, maçın henüz bitmediğini gösterdi.
90+4'üncü dakikada Arjen Robben, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Klaas Jan Huntelaar, Hollanda'yı .çeyrek finale taşıyan skoru kaydetti.
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