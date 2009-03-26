'Otomatik pilot uçağı indi zannetti'

Boeing, Amsterdam’a inerken düşen Tekirdağ uçağının kazası ile ilgili açıklama yaptı

Amsterdam’a inerken düşen Tekirdağ uçağının kazası ile ilgili açıklama yapan Boeing, inişte altimetrenin Schipol Havalimanı’nı -2.5 metrede algıladığını, otomatik pilotun bunun üzerine motorları durdurduğunu belirtti



Türk Hava Yolları’nın 25 Şubat’ta Amsterdam’da meydana gelen kaza sonrası uçağın imalatçısı Boeing, ’737’kullanan havayollarını radyo altimetresi konusunda ikinci kez uyardı. Pilotların temel uçuş kurallarını unutmayarak sistemleri sürekli kontrol etmesini isteyen Boeing, gerektiği durumlarda hemen oto pilottan çıkarak manuel uçuşa geçmelerini istedi.



Alınacak önlemler



Boeing’in “Uçuş Operasyon Bülteni’nde pilotlara önemli uyarıda bulunarak klasik havacılık kuralları hatırlatıldı. Bültende her zaman uygulanması gereken kurallar şöyle sıralandı:



* Otomatik veya manuel uçuşta pilotlar her zaman ana göstergeleri (sürat saati, yükseklik ölçer ve uçağın durumunu göstergesi) takip etmeli.



* Sistemlerde bir farklılık görüldüğünde pilotlar birbirlerine ikazlarını açık ve kesin bir ifadeyle yapmalı.



* Herhangi bir ikaz geldiğinde hemen müdahale ederek uçağı hangi pilot uçuruyorsa uçuşa o devam etmeli.



* Durum analiz edilmeli ve ona göre hareket edilmeli.



İşte Boeing’in kaza raporu



8 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra Boeing’in 19 Mart tarihinde yayınlanan Uçuş Operasyonları Teknik Bülteni’nde, kaza nedenleri şöyle sıralandı:



* Uçağın iniş için yaklaşırken 594 metrede 12.5 derece flap konulduğunda radyo altimetresinin Amsterdam Schiphol Havalimanı pistinin denizden yüksekliği olan eksi 2,4 metreyi okuduğunu ve uçağı iniyor zannettiği vurgulandı.



* Gaz kolları, tekerleklerin piste değmek üzere olduğunu varsayarak en düşük seviye olan ’IDLE’ pozisyonuna alındı.



* Arızalı olan göstergede, çalışmadığını belirten bir uyarı bayrağı çıkmadı.



* Sistem arızasının başladığı 594 metreden kaza anına kadar geçen 100 saniyelik bölümün 70 saniyesinde uçak yaklaşmaya hava trafik kontrol merkezi tarafından yüksek ve süratli alındığı için minimum seviyedeki motor gücü, 737-800 tipi uçağın uçuşu için yeterli bir güç sağladı.



* Son 30 saniyede uçağın yaklaşma hızı saatte 259 kilometreden saatte 185 kilometreye düştü. Uçak stall oldu yani süratsiz kalarak yere vurdu.

