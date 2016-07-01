Otomatik pilot kazayı önleyemedi



Elektrik motorlu Tesla marka otomobilin otomatik pilotla seyir halindeyken uğradığı kaza ilk kez ölümle sonuçlandı. Amerikan Trafik Güvenlik Dairesi'nden yapılan açıklamada Tesla S model otomobilin otomatik pilota bağlandıktan sonra bir kamyonla çarpıştığı belirtildi. Kaza kamyonun kavşaktan geçtiği sırada Tesla tarafından fark edilmemesi sonucu meydana geldi. Tesla radarının kamyonun açık renk boyalı kasasını gökyüzünün renginden ayırt edemediği ihtimali üzerinde duruluyor. İlk incelemede otomobilin fren sisteminin devreye girmediği belirlendi. Elektrikli otomobilin kamyona yandan çarpmasının, arka ve önden çarpışmalarda otomatikman koruyucu önlem alan güvenlik donanımının devre dışı kalmasında rol oynadığı tahmin ediliyor.

‘Yılda yarım milyon elektrikli otomobil'

Tesla şirketi otomobillerinin otomatik sürüş ayarında şimdiye kadar kaza yapmadan 200 milyon kilometre kat ettiğini, ABD'de 145 milyon kilometrede bir ölümle sonuçlanan kaza olduğunu, dünya ortalamasının ise 95 milyon kilometreyi bulduğunu duyurdu. Amerikan Trafik Güvenlik Dairesi uzmanları Tesla'daki elektronik sistemin arızalı olup olmadığını araştırıyor. Geçen yıl Tesla tarafından geliştirilen otomatik pilot sistemi sürücünün müdahalesi olmadan aracın şerit değiştirmesini, fren yapmasını ve hızlanmasını sağlayabiliyor. Şirket sürücülere, otomatik pilot devreye girdikten sonra da ellerini direksiyondan ayırmamalarını tavsiye ediyor. Elektrik motorlu otomobilleri her keseye uygun hale getirmek için büyük hamle başlatan Tesla 2018'den itibaren yıllık satışlarını 500 bin adedin üzerine çıkarmayı planlıyor.