T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Otomatik ödemelerde faiz uyarısı!

"Otomatik ödenen doğalgaz, elektrik, su, telefon gibi faturalar için bazı bankalar faiz yansıtmaya başlamış"

22 Kasım 2016 22:34

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektrik, su, doğalgaz, telefon, kira gibi faturalarını "otomatik ödeme talimatı" ile kredi kartından ödeyen tüketicilere faiz yansıtılmaya başlandığı yönünde kendilerine şikayetler geldiğini belirterek, ekstresinde bununla ilgili ayrıntı gören tüketicilerin itiraz edebileceğini söyledi.

Ağaoğlu,  yaptığı açıklamada, ülkede milyonlarca kredi kartı kullanıldığını, birçok tüketicinin bu kartlara otomatik ödeme talimatları verdiğini belirtti.

Faturaların bankalar aracılığıyla karttan otomatik ödendiği için birçok tüketicinin ekstreye yansıtılan fatura tutarlarını detaylı incelemediğini ifade eden Ağaoğlu, bugüne kadar otomatik ödenen faturalara faiz yansıtılmadığını söyledi.

"Haber vermeden yapılması hukuksuz"

Ağaoğlu, "Tüketici Kanununa göre sözleşmelerde tüketici aleyhine tek taraflı değişiklik yapılamaz ancak kredi kartı hesabından otomatik ödenen doğalgaz, elektrik, su, telefon gibi faturalar için bazı bankalar faiz yansıtmaya başlamış. Bunu tüketiciye haber vermeden yapmaları haksız ve hukuksuzdur" dedi.

"Şikayetler arttı"

Bu uygulamanın tüketiciler için kötü bir sürpriz olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Son günlerde bu konuda şikayetler ve faiz yansıtıldığına dair kredi kartı ekstreleri gelmeye başladı. İki tüketici bu konuda bize başvuruda bulundu. 'Otomatik fatura ödeme faizi' adı altında bir müşteriden 7,63 lira, diğerinden de buna yakın kesinti yapılmış. Şu anda bütün bankalar yapıyor diyemeyiz ancak tüketiciler bu konuda dikkatli olmalı. Bazı bankalar, bu değişikliği, ödendiği tarihten hesap kesim tarihine kadar faiz yürütüleceğini, kredi kartı hesap özetinin altına yazarak tüketiciye fark ettirmeden uygulamaya sokmuşlar.

Bankaların önceden haber vermeden, tüketicinin onayını almadan yansıttıkları bu faizlere itiraz edilebilir. Yürürlükteki mevzuata göre bankalar, faizle ilgili değişiklikleri en az 30 gün önceden tüketiciye bildirmesi gerekir. Hesap özeti bildirimine birtakım notlar yazılmak suretiyle tüketici aleyhine yapılan değişiklikler, geçersizdir. Bu konuda tüketiciler ekstrelerini sürekli kontrol etmeli, hakkını savunmalıdır." 

Ağaoğlu, otomatik ödemelere yansıtılan faiz gibi ilave ücretlendirmelere yasal dayanak oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Bankalar fatura tahsilatından herhangi bir ücret ve komisyon almak istiyorlarsa bunu tüketicilerden değil adına tahsilat yaptıkları şirket ve kurumlardan talep etmelidirler çünkü o kurumlar alacaklarını tahsil etmek için kuracakları sistem, ofis, personel ve birçok giderden tasarruf sağlıyorlar. Zaten bankalar o kurumlarla anlaşırken ya belli oranda bir komisyon alıyorlar veya ödemelerini 30-45 gün gibi süre sonra aktarıyorlar" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

otomatik ödemekredi kartıfaiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24