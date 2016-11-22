Otomatik ödemelerde faiz uyarısı!

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektrik, su, doğalgaz, telefon, kira gibi faturalarını "otomatik ödeme talimatı" ile kredi kartından ödeyen tüketicilere faiz yansıtılmaya başlandığı yönünde kendilerine şikayetler geldiğini belirterek, ekstresinde bununla ilgili ayrıntı gören tüketicilerin itiraz edebileceğini söyledi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, ülkede milyonlarca kredi kartı kullanıldığını, birçok tüketicinin bu kartlara otomatik ödeme talimatları verdiğini belirtti.

Faturaların bankalar aracılığıyla karttan otomatik ödendiği için birçok tüketicinin ekstreye yansıtılan fatura tutarlarını detaylı incelemediğini ifade eden Ağaoğlu, bugüne kadar otomatik ödenen faturalara faiz yansıtılmadığını söyledi.

"Haber vermeden yapılması hukuksuz"

Ağaoğlu, "Tüketici Kanununa göre sözleşmelerde tüketici aleyhine tek taraflı değişiklik yapılamaz ancak kredi kartı hesabından otomatik ödenen doğalgaz, elektrik, su, telefon gibi faturalar için bazı bankalar faiz yansıtmaya başlamış. Bunu tüketiciye haber vermeden yapmaları haksız ve hukuksuzdur" dedi.

"Şikayetler arttı"

Bu uygulamanın tüketiciler için kötü bir sürpriz olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Son günlerde bu konuda şikayetler ve faiz yansıtıldığına dair kredi kartı ekstreleri gelmeye başladı. İki tüketici bu konuda bize başvuruda bulundu. 'Otomatik fatura ödeme faizi' adı altında bir müşteriden 7,63 lira, diğerinden de buna yakın kesinti yapılmış. Şu anda bütün bankalar yapıyor diyemeyiz ancak tüketiciler bu konuda dikkatli olmalı. Bazı bankalar, bu değişikliği, ödendiği tarihten hesap kesim tarihine kadar faiz yürütüleceğini, kredi kartı hesap özetinin altına yazarak tüketiciye fark ettirmeden uygulamaya sokmuşlar.

Bankaların önceden haber vermeden, tüketicinin onayını almadan yansıttıkları bu faizlere itiraz edilebilir. Yürürlükteki mevzuata göre bankalar, faizle ilgili değişiklikleri en az 30 gün önceden tüketiciye bildirmesi gerekir. Hesap özeti bildirimine birtakım notlar yazılmak suretiyle tüketici aleyhine yapılan değişiklikler, geçersizdir. Bu konuda tüketiciler ekstrelerini sürekli kontrol etmeli, hakkını savunmalıdır."

Ağaoğlu, otomatik ödemelere yansıtılan faiz gibi ilave ücretlendirmelere yasal dayanak oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Bankalar fatura tahsilatından herhangi bir ücret ve komisyon almak istiyorlarsa bunu tüketicilerden değil adına tahsilat yaptıkları şirket ve kurumlardan talep etmelidirler çünkü o kurumlar alacaklarını tahsil etmek için kuracakları sistem, ofis, personel ve birçok giderden tasarruf sağlıyorlar. Zaten bankalar o kurumlarla anlaşırken ya belli oranda bir komisyon alıyorlar veya ödemelerini 30-45 gün gibi süre sonra aktarıyorlar" ifadelerini kullandı.