Otomatik BES'e katılmayan 85 bin şirkete çalışan başına 100 lira ceza kesilecek!

Temmuz ayında başlayan 10-49 kişi çalıştıran işyerlerinden 60 bini BES'ten habersiz olduğu veya umursamadığı için otomatik BES'e katılmadı. 1.2 milyon çalışan sisteme giremedi. Sisteme daha önce girmesi gerekenlerle birlikte rakam 85 bin şirket ve 1.5 milyon çalışana çıkıyor. Çalışma Bakanlığı sisteme girmeyen işletmelere her ay çalışan başına 100 lira ceza kesecek.

HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberi aynen şöyle:

1 Ocak 2017'de başlayan Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1 Temmuz'dan itibaren 10 ile 49 kişi çalıştıran işletmeler dahil olmaya başladı. 212 bin 517 işletmeden oluşan şu şirketlerin yaklaşık 4 milyon 133 bin çalışanı bulunuyor. Temmuz ayına kadar 35 bin 879 işletmenin 5 milyona yakın çalışanı sisteme giriş yaptı.



Çalışanların sistemden ayrılanların oranı kimisi birikimini gönüllü BES'te değerlendirdiği için bir çoğu da işyerlerinde otomatik BES'in sanki devletin maaşından kesip bir daha çalışana vermeyeceği gibi dedikodu sayılabilecek anlayışa kurban gitmesi sonucu yaklaşık yüzde 60'ı sistemden ayrıldı. Ancak otomatik BES'teki büyük problem patronların sisteme çalışanları bildirmemesi. Yani sisteme hiç giriş yapılmamış olması. Temmuz ayında başlayan 10-49 kişi çalıştıran 212 bin 517 şirketten yaklaşık 60 bini sisteme hiç girmedi. Sisteme daha önce girmesi gereken şirketlerle birlikte sayının 85 bine çıktığı hesaplanıyor.

Haberin tamamı için tıklayın