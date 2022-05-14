Otomatik artış olursa en ucuz sigara 40 liraya yaklaşacak

Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırıldığı için bu temmuzda en ucuz sigara fiyatı 40 liraya yaklaşabilir.

HaberTürk'ün haberine göre; 4 ayda yüzde 39 gelen ÜFE 2 ay daha aynı hızla yükselirse yüzde 60 olabilecek. 6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada maktu vergi 14.4 liradan 23.03 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan vergi en az 23 lira 3 kuruş olacak.

Sigaranın vergisinde bir diğer şart da bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması. Böylece en düşük sigara fiyatı 36,5 lira olacak.