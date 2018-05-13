Otokros heyecanı Orhangazi'de yaşandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)

Orhangazi Belediyesi’nin katkıları ile Bursa Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Otokros yarışları Orhangazi Belediyesi’ne ait İznik Gölü sahilindeki 1150 metrelik parkurda yapıldı. 4 kategoride 24 yarışçının katıldığı Otokros yarışlarının startını Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan birlikte verdi.

Bursa\'da Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü Orhangazi ralli pistinde Bursa Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen otokros yarışları gerçekleştirildi. Otokros yarışlarının ikinci gününde 4 kategoride 24 yarışçının katıldığı Otokros yarışları gerçekleşti. Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ın startını verdiği yarışlarda pilotlar Göl Ralli pistinde nefes kesen yarışlarını sergiledi.

FİNALE KALANLAR RALLİ KROS YARIŞLARINA KATILACAK

1150 metrelik Göl ralli pistinde gerçekleştirilen yarışta kategorisinde pistte en iyi zamanı yapan pilotlar, yıl sonunda düzenlenecek olan Ralli Kros yarışlarına katılma hakkı elde etti. Otokros yarışlarını Orhangazi ve bölgeden gelen çok sayıda yarışsever ilgi ile izledi. Nefes kesen yarışlarda bazı yarışmacılar ise yarışmayı tamamlayamadı. Yarışmadaki otomobiller çekici yardımı ile pistten çekildi.

Otokros yarışları akşam saatlerine kadar sürerken 3 yarışta 4’er ayrı kategoride dereceye girenler de belirlenmiş oldu. Sonuçlar ise şu şekilde;

1. yarışların sonuçları;

Kategori 1:

1.Yüksel Duvarcı

2.Hakan Gürel

3.Burak Akın

Kategori 2:

1.Melih Evranlı

2.Engin Apaydın

3.Tuna Muhtar

Kategori 3

1.Uğur Soylu

2.Yavuzhan Cabbaroğlu

3.Necmi Hasbudak

Kategori 4:

1.Halim Ateş

2.Orhan Zümrüt

3.Emir Zümrüt

İkinci yarışların sonuçları;

Kategori 1:

1.Hakan Gürel

2.Burak Akın

3.Yüksel Duvarcı

Kategori 2:

1.Yiğit Yalçın

2.Tuna Muhtar

3.Engin Apaydın

Kategori 3:

1.Uğur Soylu

2.Yavuzhan Cabbaroğlu

3.Necmi Hasbudak

Kategori 4:

1.Halim Ateş

2.İrfan Tatlıcıoğlu

3.Kubilay Karaçor

Üçüncü yarışların sonuçları;

Kategori 1:

1.Hakan Gürel

2.Burak Akın

3.Yüksel Duvarcı

Kategori 2:

1.Engin Apaydın

2.Tuna Muhtar

3.Melih Evranlı

Kategori 3:

1.Uğur Soylu

2.Yavuzhan Cabbaroğlu

3.Necmi Hasbudak

Kategori 4:

1.İrfan Tatlıcıoğlu

2.Halim Ateş

3.Kubilay Karaçor

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yarışlar öncesi hazırlıklar

- Yarıştan detaylar

Belediye başkanının start verişi

- Havadan yarış görüntüleri

- Detay görüntüler