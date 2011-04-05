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Ekonomi

OTOKAR'DAN YURTDIŞINA ZIRHLI ARAÇ İSTANBUL (A.A)

05 Nisan 2011 13:31

-OTOKAR'DAN YURTDIŞINA ZIRHLI ARAÇ İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., 9,3 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat bağlantısı kesinleştirdiğini duyurdu. Otokar'dan yapılan açıklamada, şirketin 4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç ile bu araçların yedek parça ve eğitimlerini kapsayan yaklaşık 9,3 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat bağlantısı kesinleştirdiği belirtilerek, söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2011 yılı içinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar savunma sanayi araçlarının yurt dışında farklı görevlerde gösterdikleri başarılarının yeni siparişlere referans olduğunu belirtti. Görgüç, ''Türkiye'nin en büyük özel sermayeli savunma sanayi şirketi olan Otokar'ın Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da gösterdiği başarılar, bir dünya markası olduğumuzun en büyük kanıtı... Tasarımı ve üretimi tamamen Otokar’a ait olan ZPT araçlarımızın aldığı bu siparişin, hali hazırda dünyada başarıyla temsil ettiğimiz Türk savunma sanayinin konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz'' görüşünü bildirdi.

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