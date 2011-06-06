-OTOKAR'DAN 63,2 MİLYON $'LIK İHRACAT BAĞLANTISI İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, 63,2 milyon dolarlık ihracat bağlantısı yaptı. Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, şirketin muhtelif tiplerde 6x6 Arma Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ile bu araçların yedek parça ve eğitimi ile özel ekipmanlarını kapsayan yaklaşık 63,2 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirdiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu siparişle ilgili teslimatların 2012 yılı içinde partiler halinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.