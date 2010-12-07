-OTOKAR ARMA'YA İLK SİPARİŞ YURT DIŞINDAN İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Otokar, Arma ile taktik tekerlekli zırhlı araç ailesini tamamladığını, yeni 6x6 Arma zırhlı muharebe aracı için ilk siparişi yurt dışından aldığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Otokar'ın dünyada 20'ye yakın ülke ordusunda hizmet veren zırhlı muharebe araçlarının, Otokar'ın yeni aracı Arma'ya referans olduğu vurgulanarak, Arma zırhlı muharebe aracının, daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeden yurt dışından sipariş aldığı kaydedildi. Taktik zırhlı araçlarıyla dünyada tanınan bir marka haline gelen Otokarın, anlaşmaya göre 6x6 Arma zırhlı muharebe aracını 15 aylık dönem içerisinde partiler halinde teslim edeceği, siparişin toplam değerinin yedek parçalar, eğitim ve özel ekipmanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 10,6 milyon dolar olduğu hatırlatıldı. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Otokar'ın Türk savunma sanayisini dünyada temsil eden ve gücünü sergileyen lider konumu ile gurur duyduklarını ifade ederek, ''Tasarımı ve üretimi tamamen Otokar'a ait olan araçlarımızın uluslararası piyasalarda gösterdiği başarı, ülkemizin tasarım ve üretim gücünü tüm dünyaya kanıtlama açısından bize gurur veriyor'' dedi. Görgüç, Otokar'ın Arma ailesi ile ürün yelpazesini genişlettiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 4x4 Cobra ve ZPT taktik zırhlı araçlarımız ile farklı coğrafi bölgelerde hizmet veriyorduk. Elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyimimiz ile yeni tasarladığımız ARMA serisi ile çok tekerlekli zırhlı muharebe araçları alanına da adım attık ve zırhlı taktik tekerlekli araçlar ürün gamımızı tamamladık. 6x6 ARMA'yı ilk kez Haziran ayında Paris'te düzenlenen Eurosatory Fuarı'nda tanıtmış ve birçok yabancı silahlı kuvvetlerden büyük ilgi görmüştük. İlk siparişi de yurtdışından aldık. Yeni devreye alınan bu tür bir ürün için siparişi ilk kez yurt dışından almamız, Otokar'ın dünyada artık bir marka haline geldiğinin ve kullanıcıların Otokar zırhlı araçlarının performansına olan güveninin bir göstergesi. Amacımız, Türk tasarımı ve mühendisliğini tüm dünyada temsil etmek.'' Arma aracının güncel ihtiyaçlar ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda en modern teknolojilerle tasarlandığını ve geliştirildiğini söyleyen Serdar Görgüç, ''Günümüzde modern ordular, kullanılan araçlarda hareket kabiliyeti, modülerlik ve yüksek koruma arayışındalar. Arma ile üstün Ar-Ge kabiliyetimiz ve mühendislik deneyimimiz ile bu üç bileşeni ideal biçimde sunuyoruz. Arma, üstün taktik özellikleri olan, istenen düzeyde koruma seviyesi sunabilen, değişik tiplerde farklı ihtiyaçlara cevap verebilen modüler yapıda bir taktik tekerlekli zırhlı araç ailesi. Önümüzdeki yıllarda Arma aracımızın daha birçok uluslararası başarısını bekliyoruz'' görüşünü bildirdi. -ARMA, YÜZME KABİLİYETİNE SAHİP- Açıklamaya göre Otokar, sahip olduğu mevcut tasarım ve mühendislik alt yapısı ile, tüm fıkri sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan Arma aracını kendi özkaynaklarını kullanarak geliştirdi. İlk olarak 6x6 tipi geliştirilen Arma taktik zırhlı araç ailesi modüler bir platform olma özelliği taşıyor. Farklı görevlere uygun geliştirilebilen araç, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. 6x6 Arma zırhlı muharebe aracı, sürücü ve komutan dahil toplam 10 personel, 19 ton muharebe ağırlığına sahip. Aracın sağ ön tarafına yerleştirilmiş motoru sayesinde geniş iç hacme kavuşan zırhlıda, araç içinde ergonomik çalışma ortamı sağlanıyor. Bağımsız hidropnömatik süspansiyonu, kilitli transfer kutusu özelliğiyle her arazi koşulunda hizmete hazır Arma, amfibi (yüzer) operasyon kabiliyetine de sahip. Arma, düşük dönüş çapı, patlak gider lastikleri, hesaplı yakıt tüketimi ve düşük operasyonel giderleri ile dünyadaki benzerleri arasında dikkati çekiyor. Araçta yer alan balistik ve mayına karşı korumada etkin monokok gövde yapısı, mayına ve patlamaya karşı korumalı koltuk sistemleri ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer koruması ile mürettebatın da güvenliği sağlanıyor.