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Ekonomi

Otogaz’da indirim

Otogaz olarak kullanılan likit petrol gazın (LPG) litre fiyatında 6-14 kuruş arasında indirim yapıldı.

06 Nisan 2009 03:00

Otogaz olarak kullanılan likit petrol gazın (LPG) litre fiyatında 6-14 kuruş arasında indirim yapıldı.

Rafineri çıkış fiyatlarında yapılan indirimlerin ardından, bazı firmalar 3 Nisan Cuma gününden itibaren otogaz satış fiyatlarını yeniden ayarladı.

Buna göre, Ankara'da otogaz fiyatlarında 6-8 kuruş arasında indirim yapıldı. Fiyatlar dağıtım şirketlerinden Opet ve Shell'de 1,53'ten 1,47 liraya, Petrol Ofisi'nde 1,53'ten 1,45 liraya düştü. BP'de ise fiyatı değişmeyen otogazın litresi 1,53 liradan satılıyor.

İstanbul'daki dağıtım istasyonlarında da otogazda 12-13 Kr indirime gidildi.

İstanbul'da Petrol Ofisinde litre fiyatı daha önce 1,72 lira olan otogaz 1,59 liraya satılırken, Opet istasyonlarında otogazın fiyatı 1,71 liradan 1,59 liraya, BP'de ise 1,72 liradan 1,59 liraya indi.

İzmir'deki dağıtım istasyonlarında da otogazda, 9-14 kr arasında indirim yapıldı. Buna göre İzmir'de Opet'de otogazın satış fiyatı 1,71 liradan 1,57 liraya, Shell'de 1,67'den 1,54 liraya, OPET'te 1,71'den 1,57 liraya, BP'de 1,69'dan 1,54 liraya Petrol Ofisinde ise 1,51'den 1,42 liraya düşürüldü.

Bu arada dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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