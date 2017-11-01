T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otogaza zam geliyor

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yarından geçerli olmak üzere otogazda fiyat artışı bekleniyor

01 Kasım 2017 13:43

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yarından geçerli olmak üzere otogazda 6-7 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PUİS) internet sitesinde belirtilen bilgiye göre, "02 Kasım 2017 Tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği yoktur" denildi.

Benzinin litre fiyatına, dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle en son 31 Ekim itibariyle 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapılmıştı.

ETİKETLER

otogazzam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24