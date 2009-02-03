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Ekonomi

Otogaza zam geldi

Otogaz olarak kullanılan likit petrol gazın litresine 3-17 kuruş arasında zam yapıldı. İstanbul'da satış fiyatı 1,72 lira oldu.

03 Şubat 2009 02:00

Otogaz olarak kullanılan likit petrol gazın (LPG) litre fiyatına 3-17 kuruş arasında zam yapıldı.

Ankara'da daha önce 1,33-1,43 lira arasında satılan otogazın litresi, yapılan fiyat değişikliğiyle dağıtım şirketlerinden Opet'te 1,43 liradan 1,52'ye çıktı. Shell, BP ve PO otogaz satış fiyatını değiştirmezken, otogaz Shell'de 1,38 lira, BP'de 1,42 lira, PO'da ise 1,39 liradan satılıyor.

İstanbul'daki dağıtım istasyonlarında da otogazda, 3-8 Kr arasında artırıma gidildi.

İstanbul'da Petrol Ofisinde litre fiyatı daha önce 1,64 TL olan otogaz, 1,72 TL'ye satılırken, Opet istasyonlarında otogazın fiyatı 1,69 TL'den 1,72 TL'ye, BP'de ise 1,64 TL'den 1,72 TL'ye çıktı.

İzmir'deki dağıtım istasyonlarında da otogazda, 9-17 kr arasında değişikliğe gidildi. Buna göre İzmir'de Opet'de otogazın satış fiyatı 1,62 TL'den 1,71 TL'ye, Shell'de 1,59 TL'den 1,76 TL'ye, Aygaz'da 1,62 TL'den 1,71 TL'ye çıktı. BP ve Petrol Ofisi otogaz fiyatlarında bir değişikliğe gitmezken, BP'de otagaz 1,59 TL, PO'da ise 1,55 TL'den satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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