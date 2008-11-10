Otogaz ve tüpgazda indirim

Otogaz olarak kullanılan likit petrol gazın (LPG) litre fiyatında yüzde 15 ile 20 arasında, 12 kilogramlık ev tipi tüpgaz fiyatında ise yüzde 10,3 indirim yapıldı.



Rafineri çıkış fiyatlarında yapılan indirimin ardından firmalar da 8 Kasım 2008 Cumartesi günü saat 15.00'den sonra otogaz satış fiyatlarını yeniden ayarladı. 7 Kasım'da Ankara'daki dağıtım istasyonlarında litre fiyatı 1,90 ile 1,95 arasında değişen otogazda, 8 Kasım'dan itibaren yüzde 20 dolayında indirime gidildi.



Buna göre Ankara'daki Shell, Petrol Ofisi, BP ve OPET'te otogazın litre fiyatı 1,49 ile 1,54 YTL arasında değişiyor.



İstanbul'da ise Opet, Shell, Petrol Ofisi ve BP'de otogazın litre fiyatı 2,01-2,10 YTL iken yapılan indirimin ardından söz konusu dağıtım istasyonlarında fiyatlar 1,65 ile 1,80 YTL arasında bulunuyor.



İzmir'de BP, Opet ve Petrol Ofisinde litre fiyatı 2,00 YTL olan otogaz 1,70 YTL'ye satılırken, Shell istasyonlarında otogazın fiyatı 1,98 YTL'den 1,63 YTL'ye düşürüldü.

Adana'da, Aygaz'da otogazın litre fiyatı 2 YTL'den 1,75 YTL'ye, Milangaz'da ise 2 YTL'den 1,70 YTL'ye indirildi.



Bu arada, dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



TÜPGAZ FİYATLARINDA İNDİRİM



Ayarlama ardından Aygaz ve Milangaz tarafından satılan kamuoyunda tüpgaz olarak bilinen 12 kilogramlık sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) fiyatı yüzde 10,3 düşüşle 48,50'den 43,50 YTL'ye, piknik tüpü fiyatı ise yüzde 8,33 gerilemeyle 9 YTL'den 8,25 YTL'ye indi.

İndirimli satışlara başlandığı belirtildi.



