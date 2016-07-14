Otogarlara havaalanı düzeni; biletler kimlikle alınacak, peronda uğurlama bitiyor

Atatürk Havalimanı’na yönelik saldırının ardından havaalanları ve metrolarda devreye sokulan yeni güvenlik tedbirleri otogarlara da taşınıyor.



Ulaştırma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, belediyeler ve ilgili kurumlarla da üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu tedbirlerin önümüzdeki günlerde hayata geçmesi planlanıyor. Muhtemel terör saldırılarını önlemek, vatandaşın konforunu korumak ve daha kontrol edilebilir bir düzenin oluşmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında üzerinde durulan bazı tedbirler şunlar:

Alınacak önlemler

- Firmaların korsan yolcu taşımasının önüne geçilecek. Otogar giriş ve çıkışları yanında yol kontrolleri artacak. Bu konudaki cezaların artırılması öngörülüyor.

- Otogarlara havaalanı modeli gelecek. Mevcut uygulamada, her yolcu için bilet kesilse de, sadece isim ve soyadın sorulması yeterli görülüyor.

- Yeni uygulamayla birlikte, kimliksiz bilet satışı önlenecek.

- Biletlerin üzerine, TC kimlik numarasının işlenmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Her yolcu kendi bilgileriyle bilet alacak

- Halen, ailedeki diğer fertlerin biletleri, sadece aile reisi adına kesilebiliyor.

- Artık, otobüse binen her yolcu için kendi adı ve bilgileriyle bilet verilmesi öngörülüyor.

- Mevcut uygulamada, her yolcu için bilet kesilse de, sadece isim ve soyadın sorulması yeterli görülüyor. Yeni uygulamayla birlikte, kimliksiz bilet satışı önlenecek.

- Resmi üniformalı polisler, üniformalı özel güvenlik elemanlarıyla birlikte, görevli sivil polislerin sayılarının artırılması öngörülüyor.

- Otobüs firmalarıyla ilgili denetimlerin de artırılması planlanıyor. Gerekli düzenlemeyle şirketlerin seferlerden men edilmesi sağlanacak.

Geçişler iki kontrol noktasından olacak

- Otogarlarda güvenlik tedbirleri güçlendirilecek. İki ayrı kontrol noktası öngörüldü.

- Yolcularla birlikte, uğurlamaya gelenler de güvenlikten geçirilerek otogara alınacak.

- Havaalanlarında uçağın olduğu yere, bileti olanlar dışında yakınlarının alınmaması gibi, otogarlarda da biletsizler ikinci kontrol noktasından geçemeyecek.