OTOGARDAKİ TAKSİCİ KAVGASI KAMERADA

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda önceki gün taksiciler arasında çıkan silahlı müşteri kavgası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda taksici Zafer İ. ile Uğur A. arasında iddiaya göre müşteri alma yüzünden kavga çıktı.

Taksici Uğur A. elindeki sopa ile aracın içinde oturan Zafer İ\'nin taksisine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine Zafer İ. takside bulunan silahı çekerek kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan Uğur A. ilk olarak taksinin arkasına geçti, ardından da kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Yaşanan olayda Uğur A. bacağından vurulurken, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Yakup Gülmez ise karnından ağır yaralanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Zafer İ. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Taksicinin elinde sopayla diğer taksiye zarar vermesi

-Araçtaki taksicinin ateş etmesiyle diğer taksicinin kaçması

-Etraftakilerin kaçışması

Detaylar

-Olay yerinden görüntüler(ARŞİV)