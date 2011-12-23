-Otogardaki cinayete ''tahrik'' indirimi DİYARBAKIR (A.A) - 23.12.2011 - Diyarbakır'da geçen yıl, tedavi amacıyla gittikleri hastanede, 4 yıl imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişiyi terk edip, hastanede tanıştığı erkekle İstanbul'a kaçan, ancak bu kişinin ailesinin söz konusu durumu kabul etmemesi üzerine geri dönen Zeynep Ünal'ı, otogarda 12 kurşunla öldüren, sanık Ercüment Yurt ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına katılan tutuklu sanık Ercüment Yurt, son savunmasında, imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşi Zeynep Ünal'ı kendisini terk ettiği halde yine de çok sevdiğini, onu karşılamak için otogara gittiğini belirterek, ''Zeynep, otogarda bana ağır hakaretler içeren sözler söyledi. Ben de kendimi kaybettim. Bu nedenle vurdum'' dedi. -Ağırlaştırılmış müebbete ''tahrik'' indirimi- Mahkeme heyeti, dosyadaki incelemesini tamamladıktan sonra sanık Yurt'u, TCK'nın ''tasarlayarak adam öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen cezayı, ''sanık, suçu tahrik şartları altında işlediği'' gerekçesiyle 22 yıla indirdi. Mahkeme, gerekçeli kararında, sanığın söz konusu savunmasını, ''Maktul üzerinde 12 adet öldürücü darbe olduğu dikkate alındığında sanığın savunmasına itibar edilmemiştir'' şeklinde yorumladı. Kararda, şu ifadelere yer verildi: ''Sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiği, ancak imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadın tarafından terk edilmiş olması hususu sanık adına tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Sanık hakkında tahrikin derecesi, toplumda meydana gelen kadın ölümleri ve toplumun bu olaya bakışı da dikkate alınarak sanık hakkında indirim uygulanmıştır.'' Kararda, ayrıca, sanığın yargılama aşamasında ''tutum ve davranışları ile yargılamayı başka yönlere sürekleme çabası gözönüne alınarak'' cezada ayrı bir indirim yapılmasına yer olmadığının kararlaştırıldığı belirtildi. Sanık Yurt, olay esnasında otobüsten inerken seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan yolcu Abdulkadir Özkan ile ilgili olarak da ''kasten adam yaralamak'' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.