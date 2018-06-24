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OTOGARDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ...

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda, oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul'a gelenlerin hareketliliği yaşanıyor

24 Haziran 2018 01:19

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı\'nda, oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul\'a gelenlerin hareketliliği yaşanıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, oy kullanmak için memleketlerine karayoluyla gidenler ile memleketlerinden İstanbul\'a gelenler otogarda hareketliliğe yol açtı.
Gelen ve giden seçmenlerin; seçimlerden ortak beklentisi, ülkede demokrasi ve huzur olurken, otobüs şoförlüğü yapan bir kişi ise diğer seçimlere göre memleketlerine oy kullanmaya gidenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Otogardan görüntüler
-Hareket saatini bekleyenler
-Otobüse valizlerini yerleştirenler
-Yolcularla röportajlar
-Genel ve detaylar
 

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