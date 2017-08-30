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Otogarda İstanbul'dan getirdiği ecstasy ile yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, otogarda üzerinde 510 adet ecstasy hap ile yakalanan 48 yaşındaki Şaban Ü

30 Ağustos 2017 19:06

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, otogarda üzerinde 510 adet ecstasy hap ile yakalanan 48 yaşındaki Şaban Ü. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şaban Ü.\'nün İstanbul\'dan kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine otogarda önlem aldı. Otobüsten inen Şaban Ü.\'nün üzerinde yapılan aramada kemer ile bel arasına sıkıştırılmış şeffaf poşet içerisinde 510 adet ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

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