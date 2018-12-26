"Otoerotizm asfiksi her sene 100 can alıyor"

Almanya'da her sene yaklaşık 100 kişinin mastürbasyon yaparken hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara göre bu insanların birçoğu mastürbasyondan daha fazla haz almak için kendini nefessiz bırakırken hayatını kabediyor.

The Local'da yer alan habere göre Almanya'da otoerotizm asfiksiye bağlı birçok ölüm yaşanıyor. Otoerotizm asfiksi, bireylerin daha fazla cinsel haz almak için kendilerini mastürbasyon sırasında oksijenden mahrum bırakması olarak tanımlanıyor.

The Local, buna örnek olarak kafasında poşetle ısıtıcı karşısında ölü bulunan birini ve etrafta pornografik görseller varken her yerine zincir bağlı olan kişinin ölü bulunmasını gösterdi.

Resmi sayılar daha az gösterilse de The Local'a konuşan adli tıp uzmanı Dr. Harald Ross birçok vakanın olduğu rapor edilmediğini çünkü hayatını kaybedenlerin ailelerinin yaşananlardan utandığını iddia etti. Ross buna örnek olarak da şu vakayı gösterdi:

Bir adam cinsel ihtiyaçlarını karşılarken kendine elektrik verdi, ancak cesedi bulan anne olanların öğrenilmemesi için elektrik kablolarını çıkardı. Polis adamın neden çarpıldığını öğrenmeye çalışırken anne karşılaştığı manzarayı sonunda itiraf etti.

Voss'un her sene yaklaşık 100 kişinin öldüğünü iddia etse de yapılan tek resmi araştırma 1983 ile 2003 arasında sadece 40 kişinin otoerotizm asfiksiye bağlı bir şekilde hayatını kaybettiğini belirtiyor.