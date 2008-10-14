Otoda taksit öteleme 12 aya çıktı

Ekonomik kriz Türkiye sınırına yaklaştı ama otoda 12 ay ödemesiz kampanya başladı.



Döviz kurlarındaki artış ve taşıt kredisi faizlerindeki yükselişe rağmen, otoda ilk taksiti öteleme 12 aya çıktı. Daha önce aralarında Peugeot, Ford, Renault ve Suzuki olan markalar, ilk ödemeyi 6 ay öteleyen kampanyalar düzenlemişlerdi. ABD'den Avrupa'ya sıçrayan krizin Türkiye sınırına yaklaştığı bir dönemde "12 ay ödemesiz" kampanya düzenlenmesi, Türk ekonomisine olan inancın bir göstergesi olarak yorumlanıyor.



‘Siz yıllardır bugünü beklediniz. Biz de 1 yıl bekleriz’



Dikkat çeken bu kampanyayı BMW, Land Rover ve Mini markalarının Türkiye temsilcisi Borusan Otomotiv düzenleniyor. 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek Autoshow Fuarı boyunca Mini satın alanlara ödemeye 12 ay sonra başlama fırsatı sunuluyor.



"Siz yıllardır bugünü beklediniz. Biz de 1 yıl bekleriz" sloganı kullanılan kampanya Borusan Otomotiv Finans, Koç Finans ve TEB ile işbirliği ile düzenleniyor. Kampanya Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı Borusan Oto'nun İstanbul, Adana-Mersin ve Ankara'daki showroomlarında geçerli. Kampanya göre tüketici 60 ay vadeli 20 bin Euro kredi aldığında ilk 12 ay ödeme yapmıyor. Daha sonra 48 ay boyunca ayda 505 Euro taksit ödüyor. Tüketici normal kredi kullanmış olsaydı 20 bin Euro'yu 60 ayda 424 Euro eşit taksitlerle ödeyecekti.



1.750 euro ilave



Mini Marka Yöneticisi Funda Ölçer, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü, müşterilerin gerek telefon gerekse showroomlara gelip bilgi almak istediklerini söyledi.

Kampanyanın böyle bir dönemde gerçekleştirilmesinin kolay olmadığının altını çizen Ölçer, ödemeyi 12 ay ötelemenin belirsizlik yaşayan tüketiciye gelecek güvencesi verdiğinin altını çizdi. Ölçer, 12 ay ödemesiz seçenekte bin 750 Euro kadar ilave bir peşinat söz konusu olduğunu, bunun da içinde bulunduğumuz ortamda bir yıl boyunca hiç ödeme yapmamanın bedeli gibi düşünülebileceğini söyledi.

