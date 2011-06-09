Otobüsün yanmasına 10 numaralı yağ mı neden oldu?

T24 - Giresun'da trafik tabelasına çarparak devrilen ve alev alan otobüste 9 kişi yanarak hayatını kaybetti. Vali Şahin, araçtaki yangına, kullanılan 10 numaralı yağın neden olduğu üzerinde durulduğunu vurguladı.





Korkunç kaza, Görele İlçe merkezinde, Soğuksu Mahallesi Karadeniz sahil yolunda dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan Trabzon’un Of ilçesine giden 26 yaşındaki Aliş Yılmaz yönetimindeki 61 S 0886 plakalı otobüs, iddiaya göre şoförün dikkatsizliği nedeniyle, yol üstü yön tabelasının refüjde bulunan ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton blok kırıldı ve dev yön tabelası, yan yatan otobüsün üzerine düştü. İkisi şoför 43 kişinin bulunduğu otobüstekilerden bazıları kırılan camlardan kendilerini yola atarken, sürüklenme ve yakıt deposunun tutuşmasıyla otobüste sıkışanlar alevler içinde kaldı.

Demir yığını haline gelen ve bir tarafını yolun diğer tarafını da üstüne devrilen yön tabelasının kapattığı otobüsten çıkamayan 5 kişi diri diri yanarak kaza yerinde öldü. Vücutlarının büyük bölümü yanan yaralılardan otobüs sürücüsü Aliş Yılmaz ile yolcular Mehmet Usta ve Kadir Tütüncü Görele Devlet Hastanesi’nde, 24 yaşındaki muavin Erhan Yıldız ise sevk edildiği Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Otobüsten çıkamayıp yanarak ölen 5 kişiden 3’ünün ise Trabzon Bölgesi Tekvando Hakemi Abidin Peker ile Hatice Yavuz ve Kıymet Yavuz oldukları belirlendi.

Görele Devlet hastanesi morguna kaldırılan 2 kişinin de kimliklerinin saptanmasına çalışılıyor. Otobüsü Aliş Yılmaz’ın babası Necip Yılmaz ile nöbetleşe kullandığı, Necip Yılmaz’ın kaza sırasında şoförler için ayrılan bölümde istirahat ettiği ve yaralanarak Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirlendi.



Önde oturanlar fırsat bulamadı

Yaralılardan durumları iyi olanlar, yaşadıkları dehşeti şöyle anlattı:

Bilal Kefelioğlu: “Uyuyorduk. Büyük bir gürültüyle gözümüzü açtık. Otobüsün önü alev topu gibiydi. Hemen kırılan camdan dışarı çıktık ve bir araç bizi hastaneye getirdi. Ne olduğunu anlamadık. Şoför uyudu mu bilemiyorum.”

Hatice Erdem: “Gürültüyle uyandık. Şiddetli bir çarpma oldu ve otobüs sürüklenerek yan yattı. Önü alevler içindeydi. Yanımızdaki kadını çıkardılar önce. Sonra da kırılan camdan ben çıktım. Çıktığımda her taraf alev içindeydi.”

Yüksel Tavacı (Görgü tanığı): “Saat 07.00’de dinamit patlamasına benzer bir ses duyduk. Ana caddede bir otobüsün yandığını gördüm. Yanına geldiğimizde 3-4 kişi yerde yatıyor, otobüs yanıyordu. Arka camı kırarak yolcuları çıkarttık. Hayatını kaybedenler aracın ön bölümünde bulunanlardı. Onlar dışarıya çıkacak fırsatı bulamadı.”



Devlet oraya koştu

Otobüsün üzerine devrilen yol üstü bilgi tabelası uzun süren uğraşların sonunda kaynak makinesiyle kesilerek kaldırıldı. Ardından demir yığınına dönen otobüsün enkazı vinç yardımıyla bir TIR’a yüklenerek götürüldü. Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, Emniyet Müdürü Cemal Levent, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Görele Kaymakamı Aykut Pekmez, Görele Belediye Başkanı Ertuğrul Melikoğlu da kaza yerinde incelemelerde bulundu.



‘Bagajda patlama oldu’ iddiası

Yanan yolcu otobüsünün sahibi Rüştü Çakır, yedek kaptanla görüştüğünü belirterek şu iddialarda bulundu: “Bagajdan patlama sesi gelince kaptan direksiyon hâkimiyetini kaybediyor. Yolcularla da konuştum. Patlama sonrası yangın çıkıyor. Patlama yakıt deposundan kaynaklanmış. Otobüsümüz daha bir aylık, sıfır bir araç.”

Kazanın ardından otobüste Olay Yeri İnceleme ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Ölenlerin kimliğinin belirlenmesi için tüm detaylar incelendi. Bulunan eşya ve ceset parçalarıı delil torbalarına konularak laboratuara götürüldü.



10 numaralı yağ üzerinde duruluyor

Vali Dursun Ali Şahin ise kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirterek, ''Herhangi bir sabotaj veya saldıran şüphelenmiyoruz'' dedi.

Şahin, Görele sahil yolunda 3 yolcu bıraktıktan sonra yaklaşık 60 kilometre hızla giden otobüsün üst uyarı trafik levhasına çarparak yan döndüğünü ve alevler içinde kaldığını, araçtaki yangına, kullanılan 10 numaralı yağın neden olduğu üzerinde durulduğunu vurguladı.