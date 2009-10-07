Otobüsün altında can verdi

Konya'da yolda fenalaşarak düşen bir kişi, belediye otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Nuri Tatar, Mevlana Caddesi Kayalıpark'taki otobüs duraklarının bulunduğu yerde yolun karşısına geçmeye çalışırken, fenalaşarak düştü. O sırada duraktan hareket eden 42 HH 171 plakalı belediye otobüsünün altında kalan Nuri Tatar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tatar'ın kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu, bu nedenle fenalaşıp düşmüş olabileceği belirtildi.



