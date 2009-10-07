Otobüsün altında can verdi

|Konya'da yolda fenalaşarak düşen bir kişi, belediye
otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Nuri Tatar, Mevlana Caddesi
Kayalıpark'taki otobüs duraklarının bulunduğu yerde yolun karşısına geçmeye
çalışırken, fenalaşarak düştü. O sırada duraktan hareket eden 42 HH 171 plakalı
belediye otobüsünün altında kalan Nuri Tatar, olay yerinde hayatını
kaybetti.
Ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tatar'ın kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu, bu nedenle fenalaşıp düşmüş
olabileceği
belirtildi.