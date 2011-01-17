Otobüsü taşladılar itfaiyeyi yaktılar

T24

Açıklama sonrası olay çıktı

12 kişi gözaltına alındı

BDP’lilerin ateşe verdiği itfaiye aracı ile taşladıkları belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi. Belediye otobüsündeki yolcular, saldırı sırasında büyük panik yaşadılar. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:BDP İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği KCK davasını protesto yürüyüşü sonrası dağılan yüzleri maskeli bir grup, Dolapdere’de bir itfaiye aracına molotofkokteyli attı, bir başka grup da Tarlabaşı’nda yolcu otobüsünü taşladı. Olaylar sırasında 2 itfaiye eri hafif yaralanırken, taşlanan otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı.KCK davasında tutuklu bulunanların serbest bırakılması istemiyle aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in de bulunduğu yaklaşık bin kişi dün Galatasaray Lisesi önünde biraraya geldi. Abdullah Öcalan’ın posterlerini taşıyan ve terör örgütü PKK lehine sloganlar atan grup daha sonra Taksim Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.Taksim Meydanı’nda grup adına basın açıklamasını okuyan BDP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı, hükümetin hukuksuzluğu ortadan kaldırma yerine gerginlik politikası izlediğini öne sürdü. Tuncel de, Diyarbakır’da yalnızca Kürt siyasetçilerin değil,KCK davasıyla birlikte Kürt kimliği ve dilinin de yargılandığını söyledi ve Kürt sorununun çözümü için Abdullah Öcalan’ın muhatap alınmasını istedi.Açıklamanın ardından Tarlabaşı’na doğru yürüyüşe geçen yüzleri maskeli bir grup, belediye otobüslerine doğru taş atmaya başladı. Otobüsün içindeki yolcular büyük panik yaşarken, polis ekipleri göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı.Dolapdere’de toplanan bir grup gösterici ise, bir itfaiye aracına molotofkokteyli attı. 2 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Ara sokaklara dağılan grup, çevredeki bazı işyerlerinin camlarını da taş atarak kırdı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliği, aralarında çocukların da bulunduğu olaylara karıştıkları öne sürülen 12 kişiyi gözaltına aldı.