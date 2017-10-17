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Otobüsten 206 kaçak çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da jandarmanın durdurduğu otobüste 206 kaçak yakalandı

17 Ekim 2017 16:12

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da jandarmanın durdurduğu otobüste 206 kaçak yakalandı. El konulan aracın 2 sürücüsü tutuklandı.
Amasya- Samsun karayolu üzerindeki uygulama noktasında jandarma tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye giren Afganistan, Pakistan, İran, Suriye ve Myanmar uyruklu 18\'i çocuk, 25\'i kadın, toplam 206 kaçak olduğu tespit edildi. Kaçaklar, Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda yapılan işlemlerinin ardından 4 otobüsle Amasya kent merkezine getirildi. Kaçak göçmenler bir okulun pansiyonuna yerleştirilirken, el konulan otobüsün gözaltına alınan sürücüleri S.C. ve A.İ.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

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