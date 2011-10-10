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Otobüsten 2 kişi indi, yolcular paniğe kapıldı KOCAELİ (A.A)

10 Ekim 2011 18:11

-Otobüsten 2 kişi indi, yolcular paniğe kapıldı KOCAELİ (A.A) - 10.10.2011 - Gebze Kaymakamı Salih Karabulut, İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere yol çıkan yolcu otobüsünden yolda 2 kişi inince, durumdan şüphelenen diğer yolcuların paniğe kapılması üzerine otobüste arama yapıldığını, kontrollerde otobüste herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını söyledi. Karabulut AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenler Otogarı'ndan saat 10.00'da İzmir'e gitmek üzere hareket eden Mustafa Gürpınar idaresindeki 10 VT 660 plakalı yolcu otobüsünün Dudullu'da 2 yolcu aldığını ifade etti.  Susurluk'a gitmek istediklerini söyleyen söz konusu yolcuların otobüste yaptıkları telefon görüşmesinin ardından karar değiştirerek yolda indiklerini ifade eden Karabulut, şöyle devam etti: ''Bunun üzerine otobüsteki 34 yolcu arasında 'bunlar niye bindiler, niye indiler' diye panik başlıyor ve otobüs şoförüne en yakın yerde inmek istediklerini söylüyorlar. Otobüs şoförü de Eskihisar Feribot İskelesi'ne kadar geliyor ve otobüsü jandarmanın önüne çekiyor. Sonuç olarak yolcu otobüsünden 2 kişi yolda inince, bundan şüphelenen diğer yolcuların paniğe kapılması üzerine otobüste arama yapıldı. Otobüste herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Daha sonra yolculardan 32'sinin bindiği otobüs yola çıktı.''

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