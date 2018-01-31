Otobüsteki yolcunun valizinden 5 kilo eroin çıktı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, polisin durdurduğu otobüste yaptığı aramada, bir yolcunun valizinde 5 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü takibe alarak durdurdu. Yapılan aramada otobüste bulunan bir yolcuya ait valizde 5 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.