Otobüsteki yolcuda sahte paralar ele geçirildi

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan otobüsteki yolcunun üzerinde 100 TL\'lik 102 sahte banknot ve 100 dolarlık 52 sahte banknot ele geçirildi. Polis, R.D.\'yi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana- Gaziantep otoyolu kuzey gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada yolculardan R.D.\'nin üst aramasında 100 TL\'lik 102 sahte banknot ve 100 dolarlık 52 sahte banknot ele geçirildi. Sahte banknotlara el koyan ekipler, R.D.\'yi gözaltına aldı.



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