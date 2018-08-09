Otobüsteki tacizcinin savunması: Neden bağırmadı?

Belediye otobüsünde 17 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarda bulunan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi. İddiaları reddeden sanık, kendini “Madem mağdur, böyle bir şey olmuş, neden bağırmamış” diyerek savundu.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, 14 Mart 2017 tarihinde okuldan dönen lise 3. sınıf öğrencisi Ş.A , Karapürçek’teki evine gitmek için otobüse bindi. Ayakta yolculuk eden Ş.A’nın arkasında duran Musa G., öğrenciye vücuduyla dokunarak taciz etti. Musa G., rahatsız olarak yerini değiştirmeye çalışan öğrencinin kalçasını sıktı. Musa G., yerini değiştiren öğrencinin yanına giderek yine taciz etti.

İkinci taciz karşısında sessiz kalmayan Ş.A, otobüs şoförüne gözyaşları içinde şikayette bulundu ve otobüsü karakola götürmesini istedi. Genç öğrencinin beyanı üzerine şoför, kapıları kilitleyerek otobüsü karakolun önüne çekti. Ş.A’nın şikayeti üzerine Musa G. tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa G. hakkında, “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

“Hafif sırıtıyordu”

Ş.A mahkemedeki ifadesinde yaşadığı cinsel istismarı şöyle anlattı:

“Sanık bana sürekli çarpıyordu. İlk, yokuştan diye düşündüm. Daha sonra sürekli çarpmaya devam etti, vücudunu çekmemeye başladı. Nefes alışlarını hissedebiliyordum. Ellerini korkuluğu tutuyor vaziyette beni ablukaya almış vaziyette durmaya devam ediyordu. Yan döndüm. Hafif sırıtıyordu. Ben yan dönünce tekrar çarpmaya başladı. Bunun üzerine ben ‘şu tarafa geçeceğim’ dedim. Elini çekmeyince elini ittim, geçtim. Geçerken tam bir adım attım, kalçamı sıktı. Paniklemiştim. İnmeyi düşündüm. Çok da zaman geçmeden yeniden kalçamı sıktığını hissetim.”

“Beni neden suçladığını bilmiyorum”

Tutuklu yargılanan sanık Musa G. de savunmasında, iddiaları kabul etmeyerek, “Kalçasını kesinlikle sıkmadım. Beni neden suçladığını bilmiyorum. Benim elim komple demirdeydi. Madem mağdur böyle bir şey olmuş neden bağırmamış” dedi.

Önce tahliye edildi

Mahkeme, otobüste bulunan kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtları Ş.A’nın iddialarını doğruladı. Mahkeme, eylemin, “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar” olduğu gerekçesiyle sanığa 3 yıl hapis cezası verdi, herhangi bir indirim yapmadı; ancak sanığın tahliyesine karar verdi.

Temyizde 8 yıl hapis

Kararın temyizinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, kamera kayıtlarını da inceleyerek, sanığa verilen 3 yıl hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi. İstinaf mahkemesi, sanığın eyleminin sarkıntılık boyutunu aştığını, bu nedenle sanığın cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.