-OTOBÜSTEKİ 40 GARDİYAN YANARAK ÖLDÜ TEL AVİV (A.A) - 02.12.2010 - Kanal 2 televizyonu, İsrail'in kuzeyinde Karmel dağlarının çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak, ölü sayısı henüz resmen doğrulanmadı. Kanal 2 televizyonu, içinde yaklaşık 50 cezaevi gardiyanının bulunduğu bir otobüsün alevlere yakalandığını, 40 kişinin öldüğünü belirtti. Sabah saat 11.30 civarında, 3 yerde birden ve birbirinden birkaç kilometre aralıklarla başlayan yangınla ilgili kundaklama iddialarının da gündeme geldiği ifade edilirken, henüz bu konuda bir bilginin olmadığı, ayrıca çok sıcak ve kuru havanın da yangına neden olabileceği kaydediliyor. Binlerce kişinin kurtarma çalışmalarına dahil olduğu, çevre illerden itfaiyelerin yardıma geldiği Hayfa civarındaki yangına, sivil uçakların yanı sıra İsrail Hava Kuvvetleri de 4 helikopterle katılıyor. Yangın nedeniyle, Beit Oren adlı kibbutz ile Hayfa üniversitesi ilk önlem olarak boşaltılmış; hemen ardından yine bölgedeki Damon cezaevinde de tahliyeye başlanmıştı. Yangın tehlikesi altındaki bazı çiftlik ve oteller de boşaltılmıştı. Alevlerin ilerleyen saatlerde Beit Oren kibbutzuna da ulaştığı ve kibutzdaki bir çok evin alevlerin içinde kaldığı da belirtildi.