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Otobüste yolcunun çantasından 18 sikke ve heykel çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otobüsteki yolcunun çantasında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel ele geçirildi

16 Kasım 2018 13:29

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otobüsteki yolcunun çantasında, Roma Dönemi\'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel ele geçirildi. 
Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki kontrol noktasında, sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Araçtaki yolculardan birinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, çantasını aradı. Çantadan Roma Dönemi\'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alındı. 

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